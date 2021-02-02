***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2021 15:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906965
BIST
15:461.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,35
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
15:467,1774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
15:468,6454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0244
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
15:46425,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,21
|Açılış
|: 426,10
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler15:46
|GOLTS
|59,40
|86.640.056
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.819.597
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.147.844
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.564.989
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|47.947.979
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,70
|15.302.853
|% -9,43
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,14
|1.663.999.570
|% 6,15
|
|KOZAL
|122,20
|1.200.382.563
|% -1,53
|
|SISE
|7,51
|969.203.063
|% 1,62
|
|GARAN
|9,55
|957.223.968
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,44
|871.350.926
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,14
|1.663.999.570
|% 6,15
|
|EKGYO
|2,44
|871.350.926
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|411.190.875
|% 0,00
|
|ODAS
|4,03
|674.171.776
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,46
|214.216.832
|% 0,00
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1711
|7,1774
|% -0,13
|
|Euro
|8,6386
|8,6454
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,7899
|9,8390
|% -0,07
|
|Frank
|7,9638
|8,0118
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9093
|1,9189
|% -0,12
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-16,03
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,72
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.860
|-32,00
|
|Tam
|2.801
|2.872
|-36,27
|
|Yarım
|1.354
|1.389
|-17,54
|
|Çeyrek
|679
|695
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,50
|-1,32
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|57,69
|57,69
|1,36
|