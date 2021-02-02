***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2021 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906969
BIST
16:031.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,60
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:037,1915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:038,6633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0065
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:03424,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,03
|Açılış
|: 424,95
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:03
|AGYO
|3,96
|18.155.811
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.100.465
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.849.041
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|48.469.403
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,80
|15.514.978
|% -9,14
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,14
|1.750.361.498
|% 6,15
|
|KOZAL
|122,10
|1.217.800.752
|% -1,61
|
|SISE
|7,51
|975.314.529
|% 1,62
|
|GARAN
|9,54
|973.447.283
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,44
|902.859.418
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,14
|1.750.361.498
|% 6,15
|
|EKGYO
|2,44
|902.859.418
|% 0,00
|
|TSKB
|1,84
|416.516.939
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|688.886.886
|% -3,38
|
|SKBNK
|1,47
|215.288.342
|% 0,68
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1880
|7,1915
|% 0,07
|
|Euro
|8,6580
|8,6633
|% -0,07
|
|Sterlin
|9,7723
|9,8213
|% -0,25
|
|Frank
|7,9614
|8,0094
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9064
|1,9159
|% -0,28
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-15,02
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.812
|2.883
|-24,76
|
|Yarım
|1.359
|1.395
|-11,97
|
|Çeyrek
|682
|697
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|57,67
|57,67
|1,34
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:13BTCIM
Yüzde 5.52 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 009, 949 adet işlem
-
16:12AGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 803, 178 adet işlem
-
16:10XU100
Endeks 1, 507 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 20, 919.00 milyon TL de
-
16:10AVHOL
Yüzde 5.09 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 651 adet işlem
-
16:06VAKFN
Yüzde 9.89 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 514, 720 adet işlem