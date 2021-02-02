***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2021 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906971
BIST
15:531.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,30
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
15:537,1855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
15:538,6546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0152
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
15:53425,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,36
|Açılış
|: 425,61
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler15:51
|GOLTS
|59,40
|86.651.045
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.819.597
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.147.844
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.564.989
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|48.068.435
|% -9,95
|
|KAPLM
|31,70
|15.318.101
|% -9,43
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,15
|1.707.590.665
|% 6,41
|
|KOZAL
|122,10
|1.203.253.079
|% -1,61
|
|SISE
|7,50
|970.494.311
|% 1,49
|
|GARAN
|9,55
|959.020.546
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,45
|875.968.550
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,15
|1.707.590.665
|% 6,41
|
|EKGYO
|2,45
|875.968.550
|% 0,41
|
|TSKB
|1,85
|412.916.832
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|674.705.511
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,47
|214.257.782
|% 0,68
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1729
|7,1773
|% -0,13
|
|Euro
|8,6346
|8,6454
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,7867
|9,8357
|% -0,10
|
|Frank
|7,9615
|8,0094
|% -0,29
|
|Riyal
|1,9086
|1,9182
|% -0,16
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-16,23
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,57
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.811
|2.884
|-24,15
|
|Yarım
|1.358
|1.395
|-12,15
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,08
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|-1,16
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|57,64
|57,64
|1,31
|