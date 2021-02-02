***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2021 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906972
BIST
15:581.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,56
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
15:587,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
15:588,6671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
15:58424,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,05
|Açılış
|: 425,05
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler15:58
|GOLTS
|59,40
|87.100.465
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.625.954
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.153.831
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.845.605
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.511.800
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|48.401.399
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,14
|1.747.895.787
|% 6,15
|
|KOZAL
|122,30
|1.213.310.297
|% -1,45
|
|SISE
|7,52
|974.959.228
|% 1,76
|
|GARAN
|9,55
|970.779.177
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,45
|882.066.627
|% 0,41
|
|DOHOL
|4,14
|1.747.895.787
|% 6,15
|
|EKGYO
|2,45
|882.066.627
|% 0,41
|
|TSKB
|1,85
|414.086.791
|% 0,54
|
|ODAS
|4,03
|681.008.681
|% -2,66
|
|SKBNK
|1,46
|215.273.137
|% 0,00
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1894
|7,1901
|% 0,05
|
|Euro
|8,6600
|8,6671
|% -0,03
|
|Sterlin
|9,7670
|9,8160
|% -0,30
|
|Frank
|7,9553
|8,0033
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9053
|1,9149
|% -0,33
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-15,02
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.812
|2.883
|-24,76
|
|Yarım
|1.359
|1.395
|-11,97
|
|Çeyrek
|682
|697
|-5,99
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,74
|-1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|57,67
|57,67
|1,34
|
Seans Raporu
15:58
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16:13BTCIM
Yüzde 5.52 oranında artışla 12.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 009, 949 adet işlem
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16:12AGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 803, 178 adet işlem
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16:10XU100
Endeks 1, 507 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 20, 919.00 milyon TL de
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16:10AVHOL
Yüzde 5.09 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 651 adet işlem
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16:06VAKFN
Yüzde 9.89 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 514, 720 adet işlem