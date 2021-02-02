***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2021 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906973
BIST
15:571.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,32
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
15:577,1940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
15:578,6645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0053
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
15:57425,05
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,92
|Açılış
|: 425,05
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler15:57
|GOLTS
|59,40
|87.033.937
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.826.005
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.151.816
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.564.989
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|3.975.329
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|15.369.913
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,00
|48.231.443
|% -9,95
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,14
|1.734.167.801
|% 6,15
|
|KOZAL
|122,10
|1.207.260.154
|% -1,61
|
|SISE
|7,52
|972.593.794
|% 1,76
|
|GARAN
|9,55
|964.369.172
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,44
|878.605.657
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,14
|1.734.167.801
|% 6,15
|
|EKGYO
|2,44
|878.605.657
|% 0,00
|
|TSKB
|1,85
|413.697.143
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|676.207.476
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,46
|214.371.652
|% 0,00
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1887
|7,1940
|% 0,10
|
|Euro
|8,6595
|8,6645
|% -0,06
|
|Sterlin
|9,7713
|9,8203
|% -0,26
|
|Frank
|7,9520
|7,9999
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9060
|1,9156
|% -0,30
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-14,15
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|2.828
|2.870
|-22,00
|
|Tam
|2.810
|2.881
|-27,14
|
|Yarım
|1.358
|1.394
|-13,12
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,57
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,56
|-1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,34
|
|B. Petrol
|57,69
|57,69
|1,36
|
Seans Raporu
15:57
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16:06VAKFN
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16:05XU050
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16:05
BERA, PSDTC, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:05
UMPAS, KAPLM, ICBCT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında