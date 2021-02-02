***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.02.2021 16:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906970
BIST
16:521.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,92
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:527,1709
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0156
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:528,6407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:52422,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -7,20
|Açılış
|: 422,78
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:52
|GOLTS
|59,40
|87.375.606
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.197.140
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.181.096
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.230.783
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.969.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.302.204
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,20
|51.273.290
|% -9,45
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,23
|2.268.171.045
|% 8,46
|
|KOZAL
|122,00
|1.281.744.233
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,46
|1.081.735.144
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.054.463.084
|% 2,30
|
|GARAN
|9,58
|1.024.284.890
|% 1,05
|
|DOHOL
|4,23
|2.268.171.045
|% 8,46
|
|EKGYO
|2,46
|1.081.735.144
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|425.029.525
|% 0,00
|
|ODAS
|4,02
|738.204.223
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,46
|232.811.163
|% 0,00
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1679
|7,1709
|% -0,22
|
|Euro
|8,6363
|8,6407
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,7674
|9,8164
|% -0,30
|
|Frank
|7,9587
|8,0066
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9067
|1,9162
|% -0,27
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-22,84
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.797
|2.867
|-40,79
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,73
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,87
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|-1,35
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,35
|
|B. Petrol
|57,84
|57,84
|1,51
|
Seans Raporu
16:52
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17:07SEKFK
Yüzde 5.31 oranında artışla 7.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 612, 424 adet işlem
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17:06SAYAS
Yüzde 6.03 oranında artışla 11.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 789, 996 adet işlem
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17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 34 artarak (% 1.02 ) 1, 325
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, DNISI, VERTU, RODRG, INVEO, IDEAS, ESEN, KONTR, GOLTS, ISKPL
-
17:05
GEDIK, ESEN, SEKFK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında