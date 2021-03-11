***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.03.2021 17:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917335
BIST
17:561.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,94
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:567,5275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:569,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:56417,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,48
|Açılış
|: 416,95
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.555.558
|% 9,98
|
|GLRYH
|11,36
|19.279.847
|% 9,97
|
|RTALB
|23,60
|135.503.059
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.823.451
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|BAKAB
|26,72
|85.174.612
|% -9,91
|
|IZFAS
|7,79
|18.830.096
|% -9,84
|
|IZMDC
|2,78
|229.274.370
|% -9,74
|
|KATMR
|4,52
|511.026.209
|% -9,60
|
|SASA
|44,30
|4.098.345.988
|% -4,65
|
|SISE
|7,69
|1.611.080.673
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,70
|1.186.709.246
|% -1,78
|
|GARAN
|8,97
|1.135.856.831
|% -2,18
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.166.158
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.000.166.158
|% -2,52
|
|SISE
|7,69
|1.611.080.673
|% 0,00
|
|TSKB
|1,69
|319.223.312
|% -1,17
|
|DOHOL
|3,44
|622.824.320
|% 1,78
|
|PETKM
|6,24
|848.691.567
|% 0,16
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5226
|7,5288
|% 0,32
|
|Euro
|8,9933
|9,0003
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4645
|10,5170
|% 0,53
|
|Frank
|8,0845
|8,1332
|% 0,70
|
|Riyal
|2,0002
|2,0102
|% 0,43
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-2,55
|
|Altın Gr.
|417
|417
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,47
|68,47
|0,57
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB