***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.03.2021 13:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920413
BIST
15:531.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,51
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.397
15:537,9897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0687
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
15:539,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0891
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
15:53443,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,83
|Açılış
|: 443,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
445,48
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KSTUR
|314,60
|580.122
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|88.719
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|28.494.708
|% 9,99
|
|FADE
|17,39
|52.618.229
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|6.648.343
|% 9,99
|
|RODRG
|19,28
|571.711
|% -9,99
|
|KLNMA
|25,24
|1.125.243
|% -9,86
|
|UFUK
|20,82
|138.179
|% -9,40
|
|KENT
|335,00
|2.590.753
|% -8,84
|
|COSMO
|10,50
|130.080
|% -8,30
|
|GARAN
|7,06
|2.649.537.206
|% -1,94
|
|SASA
|47,60
|1.534.724.726
|% 0,63
|
|KOZAL
|122,30
|849.368.007
|% 2,95
|
|THYAO
|12,69
|732.624.879
|% -2,46
|
|TUPRS
|95,00
|705.921.096
|% 3,15
|
|GARAN
|7,06
|2.649.537.206
|% -1,94
|
|TSKB
|1,41
|232.564.847
|% -3,42
|
|SKBNK
|1,20
|183.644.666
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,90
|274.250.078
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,18
|302.210.175
|% -2,24
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9849
|7,9897
|% 0,87
|
|Euro
|9,4586
|9,4740
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,9076
|10,9623
|% 0,91
|
|Frank
|8,4928
|8,5439
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1224
|2,1331
|% 0,77
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-4,96
|
|Altın Gr.
|443
|444
|1,72
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.978
|18,00
|
|Tam
|2.922
|2.998
|17,51
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|8,47
|
|Çeyrek
|708
|725
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,08
|
|B. Petrol
|62,52
|62,52
|-1,89
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08GARFA
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 13.04 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 915 adet işlem
-
16:07SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 641, 078 adet işlem
-
16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, HALKB, MGROS
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 76 kaybederek (% -0.64 ) 1, 211
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FADE, SAYAS, TGSAS, TRILC, YESIL, UMPAS, IDEAS, KSTUR, MERIT, ISGSY