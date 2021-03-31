***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
31.03.2021 14:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922121
BIST
15:251.398
En Yüksek
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|: 0,17%
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|Açılış
|: 1.397
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:23
|LINK
|40,70
|31.592.754
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.065
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BURVA
|31,04
|1.777.994
|% 9,99
|
|KRTEK
|17,37
|56.366.955
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|160.904.784
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,74
|1.806.820.458
|% -0,59
|
|SASA
|47,54
|1.302.676.457
|% 6,93
|
|KOZAL
|116,80
|707.253.403
|% 1,39
|
|BJKAS
|8,09
|615.081.405
|% 6,73
|
|FROTO
|198,10
|571.795.907
|% 0,20
|
|GARAN
|6,74
|1.806.820.458
|% -0,59
|
|SKBNK
|1,20
|169.846.780
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|161.834.677
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,09
|615.081.405
|% 6,73
|
|KRDMD
|7,11
|537.977.621
|% 0,42
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2676
|8,2756
|% -0,57
|
|Euro
|9,7203
|9,7469
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,3534
|11,4103
|% -0,53
|
|Frank
|8,7346
|8,7872
|% -0,82
|
|Riyal
|2,1997
|2,2108
|% -0,67
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-1,45
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,34
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,09
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,46
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
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|B. Petrol
|64,19
|64,19
|0,02
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