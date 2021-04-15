***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.04.2021 09:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928342
BIST
12:431.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,71
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.407
12:438,0387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0235
12:439,6446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0380
|Açılış
|: 9,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
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9,7160
En Düşük
9,6320
12:43451,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,23
|Açılış
|: 451,56
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:43
|MTRKS
|59,95
|182.976.572
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|10.638.049
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.168.075
|% 9,93
|
|EMKEL
|2,27
|2.563.040
|% 9,13
|
|BNTAS
|6,70
|73.373.290
|% 7,89
|
|TKURU
|298,30
|1.357.563
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|10.137.784
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.420.126
|% -9,94
|
|KRTEK
|14,70
|9.335.241
|% -9,54
|
|GARAN
|7,40
|2.899.969.430
|% 5,87
|
|SASA
|47,62
|806.555.666
|% 2,32
|
|EREGL
|18,06
|700.416.158
|% 3,08
|
|KRDMD
|7,62
|542.263.797
|% 2,97
|
|YKBNK
|2,22
|500.654.178
|% 3,26
|
|GARAN
|7,40
|2.899.969.430
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,22
|500.654.178
|% 3,26
|
|TSKB
|1,36
|120.234.002
|% 2,26
|
|ODAS
|3,67
|279.581.644
|% 0,55
|
|AKBNK
|5,13
|376.971.734
|% 3,85
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0317
|8,0387
|% -0,40
|
|Euro
|9,6365
|9,6446
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,0553
|11,1108
|% -0,20
|
|Frank
|8,6781
|8,7304
|% -0,29
|
|Riyal
|2,1361
|2,1468
|% -0,38
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,38
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|-2,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-3,87
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,87
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,27
|66,27
|-0,31
|