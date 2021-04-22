***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.04.2021 16:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930547
BIST
17:331.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:338,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1403
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:339,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1650
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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9,9700
En Düşük
9,9150
17:33477,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,34
|Açılış
|: 477,22
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FORMT
|1,18
|10.517.312
|% 18,00
|
|HLGYO
|3,30
|76.581.502
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|4.171.027
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.755.773
|% 10,00
|
|BURVA
|27,50
|2.652.729
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.910.617
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|101.618.519
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|155.699.180
|% -9,80
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,01
|1.418.812.263
|% 0,72
|
|EREGL
|17,72
|801.019.207
|% -0,67
|
|KOZAL
|106,80
|765.046.248
|% 1,62
|
|THYAO
|11,18
|511.482.131
|% 2,57
|
|SASA
|44,68
|509.671.982
|% 0,18
|
|GARAN
|7,01
|1.418.812.263
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,07
|333.861.093
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|282.969.165
|% -1,10
|
|TSKB
|1,20
|134.485.709
|% -0,83
|
|DOHOL
|2,90
|233.612.163
|% -1,02
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3173
|8,3231
|% 1,76
|
|Euro
|9,9886
|9,9998
|% 1,35
|
|Sterlin
|11,4698
|11,5273
|% 0,95
|
|Frank
|9,0148
|9,0691
|% 1,44
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 1,64
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-8,72
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,59
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,26
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|65,09
|65,09
|-0,23
|