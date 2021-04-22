***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.04.2021 16:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930554
BIST
17:391.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,11
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
17:398,3116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1325
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
17:399,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1217
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
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10,0816
En Düşük
9,8213
17:39478,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,53
|Açılış
|: 478,41
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|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler17:39
|FORMT
|1,18
|10.537.031
|% 18,00
|
|BURVA
|27,50
|2.663.756
|% 10,00
|
|KONTR
|54,80
|24.760.705
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.435.803
|% 10,00
|
|INTEM
|31,68
|4.171.027
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.911.495
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|102.422.112
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|155.864.968
|% -9,80
|
|ORMA
|27,00
|651.037
|% -8,66
|
|SNKRN
|30,82
|634.195
|% -8,55
|
|GARAN
|7,00
|1.419.441.547
|% 0,57
|
|EREGL
|17,83
|823.853.174
|% -0,06
|
|KOZAL
|106,70
|770.799.185
|% 1,52
|
|THYAO
|11,15
|527.268.311
|% 2,29
|
|SASA
|44,56
|511.617.523
|% -0,09
|
|GARAN
|7,00
|1.419.441.547
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,08
|333.983.548
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,79
|283.444.044
|% -1,10
|
|TSKB
|1,21
|134.625.214
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,90
|233.708.280
|% -1,02
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3057
|8,3116
|% 1,62
|
|Euro
|9,9837
|9,9883
|% 1,23
|
|Sterlin
|11,4867
|11,5443
|% 1,10
|
|Frank
|9,0278
|9,0822
|% 1,58
|
|Riyal
|2,2136
|2,2247
|% 1,77
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,37
|
|Altın Gr.
|477
|477
|5,40
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,02
|0,03
|
|B. Petrol
|64,84
|64,84
|-0,48
|