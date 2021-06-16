***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.06.2021 11:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942588
BIST
11:371.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,48
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
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1.445
En Düşük
1.436
11:378,5254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0320
|Açılış
|: 8,5250
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|Önceki Kapanış
|: 8,5450
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8,5790
En Düşük
8,4981
11:3710,3459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0364
|Açılış
|: 10,3250
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|Önceki Kapanış
|: 10,3550
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10,4101
En Düşük
10,3075
11:37510,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,33
|Açılış
|: 510,14
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|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler11:36
|UZERB
|45,98
|443.891
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,63
|4.960.678
|% 7,92
|
|OYYAT
|25,20
|65.399.048
|% 7,60
|
|INTEM
|45,00
|6.674.242
|% 6,08
|
|UMPAS
|1,26
|25.657
|% 5,00
|
|BAGFS
|19,17
|32.589
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|25.449.052
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|110.647
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|928.051
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|110.588
|% -9,93
|
|THYAO
|14,60
|489.876.065
|% 0,76
|
|BOBET
|6,07
|350.092.741
|% 0,66
|
|GARAN
|8,35
|274.491.151
|% -0,83
|
|HALKB
|5,22
|254.576.276
|% -2,61
|
|YESIL
|2,37
|212.631.324
|% -7,78
|
|YESIL
|2,37
|212.631.324
|% -7,78
|
|EKGYO
|2,22
|172.501.402
|% 1,37
|
|BOBET
|6,07
|350.092.741
|% 0,66
|
|HALKB
|5,22
|254.576.276
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,25
|84.445.837
|% 0,00
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5251
|8,5275
|% -0,35
|
|Euro
|10,3406
|10,3478
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9940
|12,0542
|% -0,19
|
|Frank
|9,4575
|9,5145
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2670
|2,2784
|% -0,35
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|0,77
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,35
|74,35
|0,36
|