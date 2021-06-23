***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.06.2021 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943785
BIST
17:181.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,06
|Açılış
|: 1.415
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|Önceki Kapanış
|: 1.410
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En Düşük
1.401
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,6850
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8,6768
En Düşük
8,5973
17:1810,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
|: 496,48
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
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497,69
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.653.231
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.117.904
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.914.422
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.056.873
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|43.916.809
|% -6,29
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|EKGYO
|2,09
|1.054.937.986
|% -2,79
|
|THYAO
|14,52
|1.038.384.919
|% -1,63
|
|GARAN
|8,28
|985.330.606
|% -0,48
|
|KOZAL
|123,00
|727.587.232
|% 1,32
|
|HALKB
|5,27
|656.349.976
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,09
|1.054.937.986
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,19
|284.463.375
|% -0,45
|
|HALKB
|5,27
|656.349.976
|% 0,00
|
|GARAN
|8,28
|985.330.606
|% -0,48
|
|THYAO
|14,52
|1.038.384.919
|% -1,63
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6365
|8,6395
|% -0,12
|
|Euro
|10,3355
|10,3411
|% 0,07
|
|Sterlin
|12,0234
|12,0837
|% -0,05
|
|Frank
|9,3678
|9,4242
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2903
|2,3018
|% -0,41
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|15,36
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.291
|3.341
|2,00
|
|Tam
|3.274
|3.358
|0,64
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|0,31
|
|Çeyrek
|794
|812
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,27
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|0,08
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|