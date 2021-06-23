***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.06.2021 16:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943806
BIST
17:371.403
En Yüksek
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En Düşük
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498,48
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.814.371
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.123.831
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.925.475
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.094.945
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,81
|44.242.041
|% -6,29
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,56
|1.081.905.807
|% -1,36
|
|EKGYO
|2,09
|1.058.273.600
|% -2,79
|
|GARAN
|8,24
|1.037.742.154
|% -0,96
|
|KOZAL
|123,00
|749.995.823
|% 1,32
|
|HALKB
|5,26
|674.195.890
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,09
|1.058.273.600
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,18
|288.761.591
|% -0,91
|
|HALKB
|5,26
|674.195.890
|% -0,19
|
|GARAN
|8,24
|1.037.742.154
|% -0,96
|
|THYAO
|14,56
|1.081.905.807
|% -1,36
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6353
|8,6408
|% -0,11
|
|Euro
|10,3275
|10,3383
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0479
|12,1084
|% 0,16
|
|Frank
|9,3889
|9,4454
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2964
|2,3080
|% -0,14
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|14,19
|
|Altın Gr.
|498
|498
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,23
|26,26
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,11
|
|B. Petrol
|75,73
|75,73
|0,92
|