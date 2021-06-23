***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.06.2021 16:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943807
BIST
17:431.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,16
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:438,6475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:4310,3391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0050
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:43498,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,47
|Açılış
|: 498,24
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,48
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.908.071
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.123.831
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.176.505
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.117.752
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ESCOM
|5,80
|44.561.746
|% -6,45
|
|BOBET
|5,31
|80.396.871
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|THYAO
|14,58
|1.119.843.710
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,09
|1.059.117.570
|% -2,79
|
|GARAN
|8,25
|1.053.376.178
|% -0,84
|
|KOZAL
|122,90
|754.613.786
|% 1,24
|
|HALKB
|5,25
|686.864.264
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,09
|1.059.117.570
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,19
|290.590.352
|% -0,45
|
|HALKB
|5,25
|686.864.264
|% -0,38
|
|THYAO
|14,58
|1.119.843.710
|% -1,22
|
|VAKBN
|3,65
|232.284.497
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6440
|8,6475
|% -0,03
|
|Euro
|10,3338
|10,3391
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0402
|12,1006
|% 0,09
|
|Frank
|9,3864
|9,4430
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2961
|2,3076
|% -0,16
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|10,88
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,30
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,12
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,00
|
Seans Raporu
17:43
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