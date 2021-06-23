***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.06.2021 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943786
BIST
16:581.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
16:588,6149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0350
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
16:5810,3128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0213
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
16:58496,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,18
|Açılış
|: 496,95
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
497,69
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler16:57
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.607.452
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.108.829
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|75.769.488
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|22.028.959
|% 9,96
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,31
|77.080.242
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,53
|1.003.114.415
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,10
|993.657.705
|% -2,33
|
|GARAN
|8,29
|918.284.794
|% -0,36
|
|KOZAL
|123,30
|699.039.765
|% 1,57
|
|HALKB
|5,28
|636.463.203
|% 0,19
|
|EKGYO
|2,10
|993.657.705
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,19
|281.922.447
|% -0,45
|
|HALKB
|5,28
|636.463.203
|% 0,19
|
|GARAN
|8,29
|918.284.794
|% -0,36
|
|THYAO
|14,53
|1.003.114.415
|% -1,56
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6133
|8,6149
|% -0,40
|
|Euro
|10,3059
|10,3128
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0191
|12,0794
|% -0,08
|
|Frank
|9,3699
|9,4263
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2898
|2,3013
|% -0,43
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|13,23
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,18
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.278
|3.362
|4,74
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|2,29
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,15
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|0,09
|
|B. Petrol
|75,87
|75,87
|1,06
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:11IDGYO
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 227 adet işlem
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 21 kaybederek (% -0.26 ) 1, 245
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZBAL, TKURU, RTALB, KENT, RAYSG, YESIL, DAGHL, GLRYH, VAKFN, DMSAS
-
17:10
YYAPI, ALCAR, TKURU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:10
YBTAS, SUMAS, INFO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında