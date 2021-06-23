***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.06.2021 15:56
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943788
BIST
17:551.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,05
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
17:558,6470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
17:5510,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3591
En Düşük
10,2595
17:55497,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,64
|Açılış
|: 497,41
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler17:53
|TUCLK
|11,33
|38.294.363
|% 10,00
|
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|26.927.275
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.134.572
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.178.830
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|ISGSY
|9,60
|52.774.139
|% -6,71
|
|ESCOM
|5,81
|44.862.773
|% -6,29
|
|BOBET
|5,30
|81.151.678
|% -6,19
|
|THYAO
|14,55
|1.143.552.554
|% -1,42
|
|EKGYO
|2,09
|1.085.261.396
|% -2,79
|
|GARAN
|8,24
|1.064.674.062
|% -0,96
|
|KOZAL
|122,30
|771.875.462
|% 0,74
|
|HALKB
|5,23
|698.838.927
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,09
|1.085.261.396
|% -2,79
|
|YKBNK
|2,18
|293.555.002
|% -0,91
|
|HALKB
|5,23
|698.838.927
|% -0,76
|
|GARAN
|8,24
|1.064.674.062
|% -0,96
|
|THYAO
|14,55
|1.143.552.554
|% -1,42
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6443
|8,6482
|% -0,02
|
|Euro
|10,3301
|10,3377
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0344
|12,0947
|% 0,04
|
|Frank
|9,3870
|9,4435
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2965
|2,3080
|% -0,14
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|11,59
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,12
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|1,00
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59YAYLA
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 496, 085 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, TAVHL
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 74 kaybederek (% -0.62 ) 1, 240
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, YESIL, DAGHL, KENT, EUYO, TKURU, VKFYO, CEOEM, DMSAS, OZBAL
-
17:55
CEOEM, OZBAL, KENT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında