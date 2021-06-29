***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.06.2021 17:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944897
BIST
17:491.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,44
|Açılış
|: 1.372
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.375
En Düşük
1.352
17:498,7303
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 8,7200
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|Önceki Kapanış
|: 8,7100
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8,7477
En Düşük
8,6689
17:4910,3956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 10,3600
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|Önceki Kapanış
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10,4269
En Düşük
10,3391
17:49492,50
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 492,50
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|Önceki Kapanış
|: 496,88
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499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler17:49
|ARMDA
|45,14
|4.609.872
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.726.910
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.633.568
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.001.452
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.647.756
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|SAMAT
|4,82
|38.478.961
|% -8,54
|
|THYAO
|13,38
|1.116.628.554
|% -3,46
|
|GARAN
|8,17
|911.317.407
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|549.825.285
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,20
|489.941.362
|% -0,43
|
|KRDMD
|6,76
|476.776.958
|% 1,96
|
|EKGYO
|1,92
|549.825.285
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|318.690.329
|% 0,00
|
|TSKB
|1,27
|146.562.194
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|114.192.005
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|911.317.407
|% -0,12
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7254
|8,7303
|% 0,54
|
|Euro
|10,3890
|10,3956
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,0367
|12,0971
|% 0,09
|
|Frank
|9,4310
|9,4878
|% 0,23
|
|Riyal
|2,3215
|2,3331
|% 0,50
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,44
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-4,38
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|0,36
|