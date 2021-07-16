***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.07.2021 09:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951437
BIST
10:391.370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.370
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|Önceki Kapanış
|: 1.367
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1.374
En Düşük
1.368
10:398,5189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 8,5450
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|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,5831
En Düşük
8,4987
10:3910,1020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0346
|Açılış
|: 10,0800
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|Önceki Kapanış
|: 10,1350
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10,1740
En Düşük
10,0716
10:39500,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,83
|Açılış
|: 500,24
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|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,72
BIST En Aktif Hisseler10:39
|VBTYZ
|15,87
|27.239.844
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.334.927
|% 9,98
|
|DIRIT
|3,21
|19.180
|% 9,18
|
|SNKRN
|27,90
|293.201
|% 8,39
|
|EDIP
|4,11
|43.398.775
|% 7,87
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|678,00
|9.318.349
|% -3,62
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|KRONT
|54,40
|7.703.018
|% -3,29
|
|BANVT
|60,10
|150.452
|% -3,06
|
|SASA
|32,14
|416.449.379
|% 3,15
|
|GARAN
|8,43
|163.225.687
|% 0,00
|
|THYAO
|13,12
|110.527.359
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,22
|76.463.216
|% -0,69
|
|ARCLK
|33,20
|55.120.303
|% 1,53
|
|YKBNK
|2,31
|46.659.383
|% -0,43
|
|GARAN
|8,43
|163.225.687
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,06
|18.041.616
|% 1,92
|
|SASA
|32,14
|416.449.379
|% 3,15
|
|EDIP
|4,11
|43.398.775
|% 7,87
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5136
|8,5189
|% -0,53
|
|Euro
|10,0838
|10,1020
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,7451
|11,8040
|% -0,58
|
|Frank
|9,2476
|9,3033
|% -0,55
|
|Riyal
|2,2690
|2,2804
|% -0,38
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,65
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,57
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-0,19
|