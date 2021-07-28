***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.07.2021 16:21
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952263
BIST
17:371.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:378,5693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0103
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:3710,1192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0030
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:37495,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 495,12
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KATMR
|3,19
|50.676.469
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.908.057
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.957.111
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.444.133
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.550.478
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.346.159
|% -9,91
|
|EDIP
|5,22
|355.871.697
|% -6,12
|
|AVHOL
|5,47
|15.120.043
|% -5,20
|
|ANHYT
|9,23
|62.685.252
|% -5,14
|
|RTALB
|21,84
|80.543.160
|% -4,55
|
|GARAN
|8,21
|616.590.796
|% 0,12
|
|THYAO
|12,59
|597.881.758
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,51
|547.956.230
|% 0,27
|
|PETKM
|5,63
|545.441.668
|% 0,90
|
|EREGL
|18,71
|513.520.269
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,27
|314.685.789
|% 0,00
|
|PETKM
|5,63
|545.441.668
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,57
|222.898.277
|% 0,78
|
|KARSN
|4,06
|308.723.979
|% 2,78
|
|GARAN
|8,21
|616.590.796
|% 0,12
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5669
|8,5693
|% 0,12
|
|Euro
|10,1137
|10,1192
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8375
|11,8969
|% -0,06
|
|Frank
|9,3110
|9,3670
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2761
|2,2875
|% 0,04
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,99
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,06
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,85
|0,05
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,42
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:49BRISA
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 163, 717 adet işlem
-
17:48ATAGY
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 005, 115 adet işlem
-
17:47TUCLK
Yüzde 6.84 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 256, 238 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 17 artarak (% 0.08 ) 1, 461
-
17:45DZGYO
Yüzde 6.52 oranında artışla 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 350, 564 adet işlem