***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.08.2021 15:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956902
BIST
17:551.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
17:558,6104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
17:5510,1075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0537
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
17:55477,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,45
|Açılış
|: 477,74
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler17:55
|GENIL
|15,73
|1.122.372.978
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.915.228
|% 10,00
|
|DAGI
|4,29
|280.761.993
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.041.984
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.726.810
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.303.770
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|54.950.538
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.970.416
|% -9,84
|
|CMBTN
|217,40
|15.074.967
|% -7,80
|
|MRSHL
|245,30
|4.156.654
|% -7,61
|
|GARAN
|9,15
|1.365.289.956
|% 0,11
|
|EREGL
|19,78
|1.314.675.835
|% -3,61
|
|SISE
|8,36
|1.247.091.639
|% 2,20
|
|GENIL
|15,73
|1.122.372.978
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,00
|974.249.212
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,48
|565.741.998
|% 1,64
|
|GARAN
|9,15
|1.365.289.956
|% 0,11
|
|SISE
|8,36
|1.247.091.639
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,85
|234.054.297
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,00
|974.249.212
|% 0,38
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6077
|8,6104
|% -0,32
|
|Euro
|10,0683
|10,1075
|% -0,53
|
|Sterlin
|11,8894
|11,9491
|% -0,25
|
|Frank
|9,2946
|9,3506
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2893
|2,3008
|% -0,26
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-2,26
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|1,93
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında