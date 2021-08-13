***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
13.08.2021 15:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957964
BIST
16:061.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:068,5443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0035
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:0610,0649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0035
16:06484,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,28
|Açılış
|: 484,64
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:06
|VKING
|7,60
|4.370.147
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.631.878
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|36.727.551
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.133.875
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.025.817
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.895.684
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|MARKA
|5,21
|11.837.211
|% -6,29
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EUYO
|3,42
|657.824
|% -4,74
|
|GARAN
|9,31
|918.154.918
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,36
|784.979.596
|% 2,96
|
|SISE
|8,59
|593.062.783
|% 2,02
|
|TUPRS
|100,10
|514.809.942
|% 1,83
|
|THYAO
|12,43
|407.757.246
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,51
|296.739.331
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|918.154.918
|% 0,22
|
|KRDMD
|8,36
|784.979.596
|% 2,96
|
|SISE
|8,59
|593.062.783
|% 2,02
|
|TSKB
|1,34
|78.426.765
|% 3,08
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5413
|8,5443
|% 0,04
|
|Euro
|10,0590
|10,0649
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,7836
|11,8427
|% 0,21
|
|Frank
|9,2484
|9,3041
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% 0,01
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|10,58
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|8,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|11,38
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|5,50
|
|Çeyrek
|776
|794
|2,75
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,06
|
|B. Petrol
|71,14
|71,14
|-0,17
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:20BAKAB
Yüzde 4.53 oranında artışla 24.46 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 743 adet işlem
-
16:19YUNSA
Yüzde 4.82 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 114 adet işlem
-
16:18DOBUR
Yüzde 7.39 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 871 adet işlem
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 14 artarak (% 0.09 ) 1, 280
-
16:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, DENGE, GSDDE, VKING, DARDL, SKTAS, PENTA, IZFAS