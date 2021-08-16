***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.08.2021 10:39
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958209
BIST
10:481.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,10
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.458
En Düşük
1.451
10:488,4777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0394
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5480
|
8,5318
En Düşük
8,4609
10:489,9951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0573
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0500
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10,0779
En Düşük
9,9654
10:48483,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,59
|Açılış
|: 483,94
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
483,02
BIST En Aktif Hisseler10:48
|IZFAS
|6,82
|4.298.993
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.368.616
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|221.250
|% 9,98
|
|PENTA
|71,85
|4.799.261
|% 9,95
|
|AGYO
|3,47
|28.144.619
|% 9,81
|
|DAGI
|3,85
|41.045.668
|% -9,41
|
|KSTUR
|192,00
|36.480
|% -6,80
|
|TACTR
|24,00
|68.088
|% -5,14
|
|MEDTR
|33,40
|14.511.440
|% -3,86
|
|IHEVA
|1,05
|5.720.838
|% -3,67
|
|THYAO
|12,62
|254.361.336
|% 1,61
|
|GARAN
|9,39
|225.842.901
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,54
|170.201.116
|% 2,01
|
|KRDMD
|8,32
|157.026.494
|% -0,60
|
|AKBNK
|5,59
|143.619.402
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|170.201.116
|% 2,01
|
|ODAS
|1,38
|59.012.019
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,59
|143.619.402
|% 2,01
|
|GARAN
|9,39
|225.842.901
|% 1,29
|
|PETKM
|6,04
|128.039.991
|% 1,00
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4754
|8,4777
|% -0,46
|
|Euro
|9,9881
|9,9951
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,7119
|11,7707
|% -0,54
|
|Frank
|9,2213
|9,2769
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2527
|2,2640
|% -0,51
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|3,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|30,54
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|7,38
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|69,30
|69,30
|-1,29
|