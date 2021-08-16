***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.08.2021 14:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958251
BIST
15:141.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,03
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
15:148,4791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0380
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
15:149,9863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0661
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
15:14483,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,44
|Açılış
|: 483,46
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler15:14
|VKING
|8,36
|1.830.322
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.503.007
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|89.974.215
|% -9,88
|
|KGYO
|6,99
|28.694.159
|% -9,81
|
|MARKA
|4,94
|3.752.609
|% -5,00
|
|UZERB
|35,00
|126.891
|% -4,00
|
|SELGD
|5,90
|6.222.376
|% -3,75
|
|GARAN
|9,46
|1.150.788.563
|% 2,05
|
|THYAO
|12,60
|597.573.509
|% 1,45
|
|AKBNK
|5,68
|535.858.806
|% 3,65
|
|YKBNK
|2,57
|493.492.265
|% 3,21
|
|ISCTR
|5,57
|368.077.292
|% 2,96
|
|YKBNK
|2,57
|493.492.265
|% 3,21
|
|GARAN
|9,46
|1.150.788.563
|% 2,05
|
|ODAS
|1,39
|149.877.673
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,68
|535.858.806
|% 3,65
|
|ISCTR
|5,57
|368.077.292
|% 2,96
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4681
|8,4791
|% -0,45
|
|Euro
|9,9786
|9,9863
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,7063
|11,7650
|% -0,59
|
|Frank
|9,2274
|9,2830
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2506
|2,2618
|% -0,61
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-5,78
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-28,58
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-13,82
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,31
|69,31
|-1,28
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:25METUR
Yüzde 9.07 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 050, 903 adet işlem
-
15:23GENIL
Yüzde 4.07 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 754, 267 adet işlem
-
15:19IHGZT
Yüzde 9.01 oranında artışla 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 462, 800 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 15 artarak (% 0.71 ) 1, 290
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, BOBET, KSTUR, COSMO, VKING, UFUK