***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2021 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958944
BIST
13:341.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
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|: 1.466
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 484,10
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488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler13:34
|AGYO
|3,74
|49.887.654
|% 10,00
|
|SELVA
|8,31
|33.686.877
|% 9,92
|
|MARKA
|5,01
|3.522.790
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.783.652
|% 9,86
|
|SERVE
|16,90
|207.565
|% 9,74
|
|KUTPO
|54,95
|39.210.603
|% -7,72
|
|EUHOL
|3,35
|22.741.785
|% -7,20
|
|UZERB
|31,80
|52.438
|% -7,02
|
|PRZMA
|4,15
|10.097.109
|% -6,95
|
|VKING
|7,02
|39.230.539
|% -6,77
|
|GARAN
|9,45
|516.947.434
|% -0,11
|
|THYAO
|12,28
|457.535.169
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,60
|437.736.588
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,07
|436.974.462
|% -1,47
|
|TUPRS
|103,00
|358.519.754
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,60
|437.736.588
|% 0,00
|
|GARAN
|9,45
|516.947.434
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,07
|436.974.462
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,84
|94.302.133
|% -0,54
|
|VAKBN
|3,59
|182.906.354
|% 0,84
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4812
|8,4829
|% 0,61
|
|Euro
|9,9440
|9,9477
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,6430
|11,7014
|% 0,83
|
|Frank
|9,2500
|9,3058
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% 0,68
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.787
|1.787
|0,99
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|12,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|22,57
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|10,92
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,50
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