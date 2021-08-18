***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2021 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958946
BIST
13:551.462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
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1.467
En Düşük
1.457
13:558,4827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0511
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
13:559,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0771
|Açılış
|: 9,9250
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|Önceki Kapanış
|: 9,8800
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9,9789
En Düşük
9,8620
13:55487,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,43
|Açılış
|: 487,54
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler13:55
|SELVA
|8,31
|41.495.112
|% 9,92
|
|MARKA
|5,01
|3.524.313
|% 9,87
|
|DAGI
|3,79
|80.979.857
|% 9,86
|
|UFUK
|22,30
|726.628
|% 8,89
|
|CUSAN
|7,87
|43.105.446
|% 8,10
|
|KUTPO
|54,80
|39.960.833
|% -7,98
|
|UZERB
|31,80
|52.438
|% -7,02
|
|EUHOL
|3,36
|23.110.285
|% -6,93
|
|PRZMA
|4,20
|10.763.727
|% -5,83
|
|VKING
|7,14
|39.989.333
|% -5,18
|
|GARAN
|9,48
|546.136.563
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,62
|494.883.077
|% 0,77
|
|THYAO
|12,30
|479.534.302
|% -1,13
|
|KRDMD
|8,09
|456.798.389
|% -1,22
|
|TUPRS
|103,10
|367.962.126
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,62
|494.883.077
|% 0,77
|
|VAKBN
|3,63
|208.780.258
|% 1,97
|
|GARAN
|9,48
|546.136.563
|% 0,21
|
|KRDMD
|8,09
|456.798.389
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,84
|95.346.998
|% -0,54
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4821
|8,4827
|% 0,61
|
|Euro
|9,9396
|9,9543
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6212
|11,6795
|% 0,64
|
|Frank
|9,2243
|9,2799
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% 0,53
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-0,68
|
|Altın Gr.
|487
|487
|3,06
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|12,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|20,05
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|9,70
|
|Çeyrek
|780
|798
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,05
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,69
|