***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.08.2021 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958945
BIST
15:111.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:118,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0778
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:119,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0772
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:11489,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,55
|Açılış
|: 489,21
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:11
|PENTA
|89,95
|12.688.146
|% 16,36
|
|DMSAS
|7,83
|69.894.225
|% 13,97
|
|KTSKR
|52,40
|85.131.316
|% 12,35
|
|DOBUR
|22,82
|2.183.835
|% 11,97
|
|TSGYO
|3,70
|39.104.685
|% 10,12
|
|BRYAT
|382,00
|69.527.900
|% -8,06
|
|VAKKO
|10,53
|24.440.976
|% -7,55
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|ALKIM
|15,65
|92.716.561
|% -6,18
|
|GARAN
|9,27
|585.921.510
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|444.702.956
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|430.040.232
|% 1,16
|
|THYAO
|12,26
|421.377.279
|% 0,08
|
|EREGL
|18,58
|376.657.067
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,86
|336.632.628
|% 1,09
|
|ODAS
|1,40
|141.020.659
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,55
|175.434.390
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|585.921.510
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|444.702.956
|% -3,36
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5214
|8,5258
|% 0,92
|
|Euro
|9,9763
|9,9921
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6149
|11,6731
|% 0,24
|
|Frank
|9,2525
|9,3082
|% 0,82
|
|Riyal
|2,2642
|2,2755
|% 0,80
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,81
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.231
|3.313
|13,97
|
|Yarım
|1.562
|1.602
|6,75
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,34
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|-2,07
|
Seans Raporu
15:11
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