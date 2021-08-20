***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.08.2021 18:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959741
BIST
18:051.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
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1.449
En Düşük
1.432
18:058,4931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
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|Açılış
|: 8,4970
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|Önceki Kapanış
|: 8,5230
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8,5608
En Düşük
8,2705
18:059,9480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
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|Açılış
|: 9,9100
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|Önceki Kapanış
|: 9,9550
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10,0146
En Düşük
9,9155
18:05487,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 487,03
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|Önceki Kapanış
|: 485,95
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492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEDTR
|41,14
|132.347.351
|% 10,00
|
|IDEAS
|47,08
|10.261.134
|% 10,00
|
|BASGZ
|22,44
|218.931.822
|% 10,00
|
|AGYO
|4,52
|189.858.482
|% 9,98
|
|PAMEL
|41,04
|44.062.722
|% 9,97
|
|KRONT
|37,62
|78.547.331
|% -10,00
|
|SELVA
|7,93
|100.926.068
|% -9,99
|
|UFUK
|22,30
|1.038.747
|% -9,94
|
|DMSAS
|7,30
|161.229.484
|% -9,20
|
|FONET
|14,34
|21.617.266
|% -8,55
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|EREGL
|18,64
|745.004.662
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,61
|624.677.429
|% -0,91
|
|SISE
|8,70
|606.907.617
|% 0,12
|
|TUPRS
|99,15
|596.813.091
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,54
|312.235.595
|% 0,00
|
|GARAN
|9,37
|1.139.790.854
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|166.856.809
|% -0,70
|
|DOHOL
|2,60
|291.669.993
|% -3,70
|
|EKGYO
|1,85
|156.174.699
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4904
|8,4931
|% -0,16
|
|Euro
|9,9408
|9,9480
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,5405
|11,5984
|% -0,01
|
|Frank
|9,2247
|9,2803
|% 0,22
|
|Riyal
|2,2572
|2,2685
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|3,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.277
|-7,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|-3,71
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|-1,80
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,89
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,46
|65,46
|-0,99
|