***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.08.2021 09:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960717
BIST
14:051.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:058,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:059,8738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0077
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:05484,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,32
|Açılış
|: 484,46
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:05
|DESA
|10,12
|6.876.199
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|ALCAR
|334,80
|68.035.418
|% 8,35
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.581.647
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,60
|448.421.244
|% -1,49
|
|GESAN
|23,52
|444.390.685
|% -4,47
|
|KRDMD
|7,66
|374.897.363
|% 1,32
|
|PETKM
|6,23
|327.424.980
|% 2,47
|
|GARAN
|9,47
|313.356.348
|% 0,32
|
|ODAS
|1,48
|136.199.035
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|175.801.301
|% 0,79
|
|PETKM
|6,23
|327.424.980
|% 2,47
|
|KRDMD
|7,66
|374.897.363
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,11
|199.892.095
|% 2,24
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3923
|8,3984
|% 0,12
|
|Euro
|9,8668
|9,8738
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,4776
|11,5352
|% 0,21
|
|Frank
|9,1125
|9,1674
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2326
|2,2438
|% 0,16
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|4,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|5,56
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,69
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|0,98
|