***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.08.2021 09:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960718
BIST
13:031.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:038,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:039,8742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0073
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:03485,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,91
|Açılış
|: 485,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:01
|DESA
|10,12
|6.850.646
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,00
|43.521.786
|% 7,98
|
|YAPRK
|33,22
|32.891.485
|% 7,44
|
|EDATA
|12,13
|4.363.161
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|KNFRT
|16,28
|13.037.896
|% -4,57
|
|SUMAS
|100,00
|608.928
|% -4,12
|
|MAVI
|57,35
|3.467.990
|% -4,02
|
|THYAO
|12,56
|415.600.643
|% -1,80
|
|GESAN
|23,66
|400.543.146
|% -3,90
|
|KRDMD
|7,66
|335.386.587
|% 1,32
|
|PETKM
|6,21
|309.224.135
|% 2,14
|
|GARAN
|9,43
|265.170.620
|% -0,11
|
|ODAS
|1,47
|130.911.754
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,53
|134.828.241
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|309.224.135
|% 2,14
|
|TRGYO
|4,09
|187.329.654
|% 1,74
|
|MRGYO
|1,14
|51.906.248
|% 1,79
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3911
|8,3928
|% 0,06
|
|Euro
|9,8669
|9,8734
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,4742
|11,5317
|% 0,18
|
|Frank
|9,1141
|9,1690
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2318
|2,2430
|% 0,13
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.275
|10,12
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,90
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,45
|