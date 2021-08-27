***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.08.2021 16:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960805
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3577
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0303
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3473
18:059,8540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0275
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05485,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,28
|Açılış
|: 485,42
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3480
|8,3509
|% -0,44
|
|Euro
|9,8464
|9,8542
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,4534
|11,5108
|% 0,00
|
|Frank
|9,1148
|9,1697
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2201
|2,2312
|% -0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|14,89
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 260 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, GUBRF
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT