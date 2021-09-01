***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.09.2021 18:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961301
BIST
10:101.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.477
En Düşük
1.472
10:108,2873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:109,8398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:10483,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 483,26
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:10
|EGEPO
|6,05
|1.436.966
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|349.536
|% 10,00
|
|ANELE
|3,41
|12.779.231
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|10.242.403
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|57,30
|147.850
|% -4,98
|
|OZRDN
|7,37
|195.853
|% -4,04
|
|DOBUR
|23,10
|102.302
|% -3,99
|
|EDATA
|14,17
|10.014.880
|% -3,41
|
|THYAO
|12,85
|104.843.565
|% -0,39
|
|GARAN
|9,90
|92.656.223
|% 0,71
|
|SISE
|8,89
|68.327.319
|% 1,02
|
|TUPRS
|103,30
|40.846.599
|% -0,29
|
|KOZAL
|105,90
|38.835.812
|% 0,47
|
|GSDHO
|2,20
|35.138.666
|% 2,80
|
|TSKB
|1,33
|20.248.875
|% 0,76
|
|ODAS
|1,52
|21.733.891
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,77
|28.338.203
|% 3,75
|
|GARAN
|9,90
|92.656.223
|% 0,71
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2844
|8,2873
|% 0,04
|
|Euro
|9,8290
|9,8398
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,3839
|11,4410
|% 0,03
|
|Frank
|9,0184
|9,0727
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2031
|2,2141
|% -0,03
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.815
|0,11
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-0,18
|