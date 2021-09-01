***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.09.2021 18:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961306
BIST
10:091.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.477
En Düşük
1.472
10:098,2891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:099,8387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:09483,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,46
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:09
|ANELE
|3,41
|24.142.309
|% 10,00
|
|EGEPO
|6,05
|1.478.747
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|361.058
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|11.874.100
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|57,30
|147.850
|% -4,98
|
|DOBUR
|23,02
|152.030
|% -4,32
|
|OZRDN
|7,37
|274.145
|% -4,04
|
|EDATA
|14,17
|10.014.880
|% -3,41
|
|THYAO
|12,82
|117.478.415
|% -0,62
|
|GARAN
|9,90
|99.548.780
|% 0,71
|
|SISE
|8,91
|81.956.706
|% 1,25
|
|TUPRS
|103,20
|45.718.458
|% -0,39
|
|KOZAL
|105,80
|41.224.766
|% 0,38
|
|GSDHO
|2,21
|38.582.092
|% 3,27
|
|TSKB
|1,33
|20.271.851
|% 0,76
|
|ODAS
|1,52
|22.313.546
|% 0,00
|
|BSOKE
|2,73
|31.601.840
|% 2,25
|
|GARAN
|9,90
|99.548.780
|% 0,71
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2847
|8,2891
|% 0,07
|
|Euro
|9,8311
|9,8387
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,3844
|11,4415
|% 0,03
|
|Frank
|9,0186
|9,0730
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2032
|2,2143
|% -0,02
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,15
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-0,03
|