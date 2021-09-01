***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.09.2021 18:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961313
BIST
10:091.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.477
En Düşük
1.472
10:098,2892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2609
10:099,8409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8588
En Düşük
9,8058
10:09483,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 483,13
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
481,87
BIST En Aktif Hisseler10:09
|EGEPO
|6,05
|1.400.508
|% 10,00
|
|ANELE
|3,41
|3.018.402
|% 10,00
|
|ORCAY
|10,89
|324.130
|% 10,00
|
|TGSAS
|14,72
|8.298.671
|% 9,93
|
|DIRIT
|3,92
|272.119
|% 9,80
|
|UTPYA
|22,38
|85.268
|% -7,37
|
|KUTPO
|57,30
|147.850
|% -4,98
|
|DOBUR
|23,00
|43.071
|% -4,41
|
|EDATA
|14,17
|10.014.880
|% -3,41
|
|AGYO
|3,45
|884.948
|% -3,36
|
|THYAO
|12,85
|90.743.369
|% -0,39
|
|SISE
|8,89
|60.967.352
|% 1,02
|
|GARAN
|9,90
|56.688.304
|% 0,71
|
|TUPRS
|103,40
|35.704.262
|% -0,19
|
|KOZAL
|106,00
|33.987.042
|% 0,57
|
|GSDHO
|2,21
|30.933.811
|% 3,27
|
|ODAS
|1,53
|15.470.170
|% 0,66
|
|BSOKE
|2,75
|24.108.155
|% 3,00
|
|AKYHO
|2,45
|19.263.990
|% 7,93
|
|YKBNK
|2,64
|19.145.265
|% 0,76
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2855
|8,2892
|% 0,07
|
|Euro
|9,8282
|9,8409
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,3834
|11,4405
|% 0,02
|
|Frank
|9,0169
|9,0712
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2031
|2,2141
|% -0,03
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,12
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,00
|
|B. Petrol
|71,47
|71,47
|-0,12
|