***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.09.2021 09:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964919
BIST
10:341.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.411
En Düşük
1.405
10:348,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
10:3410,1656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0512
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:34491,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 491,49
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:34
|KIMMR
|4,23
|2.653.610
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|YEOTK
|65,70
|118.290.518
|% 8,60
|
|OYLUM
|10,33
|8.822.106
|% 7,38
|
|DIRIT
|5,67
|87.284
|% 6,98
|
|KTSKR
|58,75
|5.936.331
|% -6,75
|
|NUGYO
|10,16
|9.507.238
|% -5,22
|
|EUKYO
|5,55
|152.964
|% -4,97
|
|AKYHO
|2,58
|9.976.797
|% -4,80
|
|DOGUB
|4,92
|1.814.205
|% -4,65
|
|THYAO
|13,26
|222.471.853
|% 0,53
|
|EREGL
|16,73
|217.394.175
|% -1,01
|
|GARAN
|9,48
|173.853.314
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,20
|150.674.760
|% 1,26
|
|YEOTK
|65,70
|118.290.518
|% 8,60
|
|YKBNK
|2,43
|118.041.430
|% -0,41
|
|GARAN
|9,48
|173.853.314
|% 0,00
|
|THYAO
|13,26
|222.471.853
|% 0,53
|
|EREGL
|16,73
|217.394.175
|% -1,01
|
|ODAS
|1,35
|15.706.393
|% 0,00
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6638
|8,6659
|% 0,16
|
|Euro
|10,1575
|10,1656
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7980
|11,8572
|% 0,44
|
|Frank
|9,3331
|9,3894
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% 0,19
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-3,98
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,07
|