***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.10.2021 11:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968461
BIST
11:021.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.395
11:028,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0931
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:0210,3568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0815
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:02505,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,61
|Açılış
|: 505,28
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
505,67
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:02
|MERIT
|19,16
|1.116.721
|% 9,99
|
|PKENT
|3.518,90
|24.737.809
|% 9,97
|
|DOBUR
|31,78
|2.302.348
|% 9,44
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|ASUZU
|18,16
|12.788.656
|% 7,20
|
|SEYKM
|14,58
|1.769.079
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|940.500
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.326.270
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|PETKM
|6,17
|357.348.916
|% -0,96
|
|SASA
|27,76
|343.897.086
|% 3,89
|
|GARAN
|9,38
|278.900.120
|% -0,11
|
|THYAO
|14,21
|267.833.942
|% 0,64
|
|EREGL
|16,89
|185.073.040
|% -0,41
|
|YKBNK
|2,38
|162.469.867
|% -0,42
|
|PETKM
|6,17
|357.348.916
|% -0,96
|
|GARAN
|9,38
|278.900.120
|% -0,11
|
|ODAS
|1,46
|32.397.325
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,00
|21.582.815
|% 0,00
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9648
|8,9681
|% 1,05
|
|Euro
|10,3498
|10,3568
|% 0,79
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1886
|% 0,73
|
|Frank
|9,5863
|9,6440
|% 0,80
|
|Riyal
|2,3792
|2,3911
|% 0,89
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|0,75
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|1,00
|