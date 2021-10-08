***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.10.2021 11:17
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968463
BIST
11:371.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
11:378,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0527
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
11:3710,3165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0412
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
11:37505,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,40
|Açılış
|: 505,07
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler11:35
|PKENT
|3.520,00
|25.334.997
|% 10,00
|
|MERIT
|19,16
|1.144.005
|% 9,99
|
|DOBUR
|31,66
|2.517.169
|% 9,02
|
|ETILR
|5,64
|416.869
|% 7,43
|
|AVGYO
|2,01
|16.688.702
|% 6,35
|
|SEYKM
|14,58
|1.978.871
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|122.982
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.431.790
|% -9,97
|
|NUGYO
|12,31
|11.713.051
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,11
|11.964
|% -9,76
|
|SASA
|27,20
|440.748.817
|% 1,80
|
|PETKM
|6,15
|392.839.431
|% -1,28
|
|GARAN
|9,37
|354.300.293
|% -0,21
|
|THYAO
|14,17
|314.088.879
|% 0,35
|
|EREGL
|16,87
|232.637.876
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,38
|223.395.220
|% -0,42
|
|PETKM
|6,15
|392.839.431
|% -1,28
|
|ODAS
|1,45
|86.462.023
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|104.187.991
|% 1,16
|
|GARAN
|9,37
|354.300.293
|% -0,21
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|5,53
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|1,14
|