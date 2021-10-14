***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.10.2021 16:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970750
BIST
17:411.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
17:419,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1157
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1965
En Düşük
9,0704
17:4110,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1285
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
17:41530,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 6,61
|Açılış
|: 530,17
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler17:41
|RAYSG
|10,34
|5.121.592
|% 10,00
|
|LUKSK
|54,45
|3.380.746
|% 10,00
|
|KZBGY
|31,76
|189.569.150
|% 9,97
|
|DITAS
|17,79
|45.554.778
|% 9,95
|
|SONME
|38,70
|1.439.815
|% 7,56
|
|PRKAB
|17,37
|133.381.299
|% -10,00
|
|BAYRK
|9,90
|15.193.343
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|DOBUR
|31,10
|4.524.834
|% -8,96
|
|TDGYO
|6,55
|52.218.571
|% -7,62
|
|GARAN
|9,29
|1.190.825.133
|% -0,96
|
|FROTO
|170,60
|1.123.917.394
|% -3,94
|
|ASELS
|16,60
|1.094.664.788
|% 1,84
|
|THYAO
|14,33
|786.769.957
|% 0,49
|
|TUPRS
|125,50
|769.683.739
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,39
|366.802.591
|% 0,00
|
|GARAN
|9,29
|1.190.825.133
|% -0,96
|
|VAKBN
|3,46
|380.479.631
|% 4,53
|
|ODAS
|1,44
|159.862.689
|% -2,70
|
|EKGYO
|1,83
|189.512.903
|% 0,55
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1869
|9,1933
|% 1,27
|
|Euro
|10,6642
|10,6721
|% 1,22
|
|Sterlin
|12,5369
|12,5998
|% 1,36
|
|Frank
|9,9082
|9,9679
|% 1,21
|
|Riyal
|2,4401
|2,4524
|% 1,08
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,63
|
|Altın Gr.
|530
|531
|6,97
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,36
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|0,13
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,60
|