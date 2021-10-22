***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.10.2021 16:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971996
BIST
17:541.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 24,29
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:549,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1187
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:5411,2163
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1365
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:54559,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 14,47
|Açılış
|: 559,69
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,34
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:54
|DOBUR
|41,14
|8.982.669
|% 10,00
|
|MRSHL
|258,60
|16.442.272
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.667.016
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|88.024.769
|% 9,97
|
|MERIT
|23,78
|37.447.974
|% -9,86
|
|FADE
|8,04
|256.539.833
|% -6,51
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GLCVY
|14,22
|629.622.930
|% -5,26
|
|GARAN
|9,10
|3.111.559.922
|% 1,22
|
|TUPRS
|139,70
|1.068.141.719
|% 2,49
|
|SISE
|8,54
|1.054.118.243
|% 2,15
|
|THYAO
|14,12
|1.038.060.536
|% 1,07
|
|EREGL
|19,36
|951.778.774
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,59
|943.374.267
|% 4,02
|
|GARAN
|9,10
|3.111.559.922
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,95
|354.067.425
|% 0,52
|
|SISE
|8,54
|1.054.118.243
|% 2,15
|
|AKBNK
|5,46
|665.821.655
|% 2,63
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6137
|9,6188
|% 1,25
|
|Euro
|11,2069
|11,2163
|% 1,23
|
|Sterlin
|13,1932
|13,2593
|% 0,87
|
|Frank
|10,4534
|10,5164
|% 1,33
|
|Riyal
|2,5557
|2,5685
|% 1,09
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|27,91
|
|Altın Gr.
|559
|559
|13,92
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,25
|
|B. Petrol
|85,09
|85,09
|0,48
|
Seans Raporu
17:54
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17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, MRSHL, AKFGY, COSMO, DOBUR, YEOTK, NUHCM