***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.11.2021 15:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973988
BIST
16:381.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:389,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0140
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
16:3811,0773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:38548,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,02
|Açılış
|: 548,82
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:38
|VANGD
|6,49
|31.165.886
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|23.043.268
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.415.925
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.623.186
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,30
|119.372.329
|% 8,48
|
|KRGYO
|6,66
|49.455.666
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.353.708
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|320.092.130
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,41
|1.321.892.085
|% -9,23
|
|AKFGY
|5,55
|30.304.249
|% -8,87
|
|GARAN
|10,12
|2.791.978.914
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,41
|1.321.892.085
|% -9,23
|
|THYAO
|15,40
|1.050.304.482
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,82
|750.845.379
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,06
|725.067.692
|% 1,85
|
|GARAN
|10,12
|2.791.978.914
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|750.845.379
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,41
|1.321.892.085
|% -9,23
|
|GSRAY
|4,30
|600.739.415
|% 8,31
|
|EKGYO
|2,02
|255.649.236
|% -0,49
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5456
|9,5503
|% 0,15
|
|Euro
|11,0693
|11,0773
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,9707
|13,0358
|% -0,17
|
|Frank
|10,3991
|10,4618
|% -0,45
|
|Riyal
|2,5342
|2,5469
|% -0,02
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-0,55
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|11,01
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|5,32
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|-0,73
|