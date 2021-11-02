***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.11.2021 15:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973987
BIST
16:391.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
16:399,5459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0096
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
16:3911,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0054
|Açılış
|: 11,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
16:39548,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,02
|Açılış
|: 548,82
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler16:39
|VANGD
|6,49
|31.166.184
|% 10,00
|
|DOBUR
|64,40
|23.043.268
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|130.423.416
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|144.663.291
|% 9,91
|
|KZBGY
|34,32
|120.057.468
|% 8,54
|
|KRGYO
|6,66
|49.456.345
|% -10,00
|
|NUGYO
|12,64
|42.356.856
|% -9,97
|
|BIOEN
|22,24
|324.728.325
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,39
|1.332.644.449
|% -9,56
|
|AKFGY
|5,56
|30.397.452
|% -8,70
|
|GARAN
|10,12
|2.797.566.069
|% -0,10
|
|TSPOR
|5,39
|1.332.644.449
|% -9,56
|
|THYAO
|15,40
|1.056.495.054
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,82
|750.929.941
|% 0,71
|
|AKBNK
|6,07
|730.108.816
|% 2,02
|
|GARAN
|10,12
|2.797.566.069
|% -0,10
|
|YKBNK
|2,82
|750.929.941
|% 0,71
|
|TSPOR
|5,39
|1.332.644.449
|% -9,56
|
|GSRAY
|4,23
|612.354.534
|% 6,55
|
|EKGYO
|2,02
|262.255.825
|% -0,49
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5438
|9,5459
|% 0,10
|
|Euro
|11,0681
|11,0800
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,9664
|13,0315
|% -0,20
|
|Frank
|10,3951
|10,4578
|% -0,49
|
|Riyal
|2,5334
|2,5461
|% -0,06
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-1,41
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|11,01
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|5,32
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,05
|84,05
|-0,66
|