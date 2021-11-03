***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974488
BIST
17:381.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:389,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0994
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:3811,2359
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1126
|Açılış
|: 7,1980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2735
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:38549,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,40
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:38
|IHAAS
|5,06
|27.682.622
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|181.177.904
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.559.466
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.095.398
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.311.453
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.560.275
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.262.582
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.883.897
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.716.186
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|110.696.735
|% -9,41
|
|GARAN
|10,26
|4.094.274.569
|% 0,98
|
|THYAO
|15,58
|2.122.497.531
|% 0,58
|
|FROTO
|200,80
|1.294.259.271
|% 3,99
|
|SISE
|8,76
|1.222.935.280
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,87
|1.143.470.188
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,97
|858.771.395
|% -2,96
|
|TSKB
|1,47
|579.740.267
|% 7,30
|
|YKBNK
|2,87
|1.143.470.188
|% 1,41
|
|GARAN
|10,26
|4.094.274.569
|% 0,98
|
|TSPOR
|5,10
|1.081.464.463
|% -5,03
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6970
|9,7018
|% 1,04
|
|Euro
|11,2287
|11,2359
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,2054
|13,2716
|% 1,30
|
|Frank
|10,5923
|10,6561
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5783
|2,5912
|% 1,02
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,77
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,77
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:49AGESA
Yüzde 4.93 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 860 adet işlem
-
17:47TTKOM
Yüzde 4.02 oranında artışla 8.03 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 142, 847 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, FROTO, PGSUS
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 33 artarak (% 0.25 ) 1, 347
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, PRKAB, ERBOS, ALBRK, TUREX, IHAAS, VERTU