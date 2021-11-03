***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974535
BIST
17:541.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.544
En Düşük
1.492
17:549,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0973
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:5411,2397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1164
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:54549,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,21
|Açılış
|: 549,85
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,27
BIST En Aktif Hisseler17:54
|IHAAS
|5,06
|27.699.938
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|181.252.004
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.571.427
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.445.550
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.109.841
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.586.574
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.285.954
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.030.099
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.742.114
|% -9,81
|
|CANTE
|13,07
|126.749.797
|% -8,92
|
|GARAN
|10,35
|4.331.185.210
|% 1,87
|
|THYAO
|15,58
|2.156.802.000
|% 0,58
|
|FROTO
|200,40
|1.325.505.809
|% 3,78
|
|SISE
|8,75
|1.252.834.461
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,89
|1.251.781.091
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,98
|894.439.151
|% -2,46
|
|TSKB
|1,50
|625.734.602
|% 9,49
|
|YKBNK
|2,89
|1.251.781.091
|% 2,12
|
|GARAN
|10,35
|4.331.185.210
|% 1,87
|
|TSPOR
|5,15
|1.096.378.154
|% -4,10
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6951
|9,6997
|% 1,01
|
|Euro
|11,2269
|11,2397
|% 1,05
|
|Sterlin
|13,2108
|13,2770
|% 1,34
|
|Frank
|10,5866
|10,6504
|% 1,24
|
|Riyal
|2,5780
|2,5909
|% 1,01
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-24,68
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-2,06
|