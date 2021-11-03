***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974543
BIST
18:001.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,26
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.546
En Düşük
1.492
18:009,6987
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0963
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
18:0011,2309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1076
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
18:00549,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,30
|Açılış
|: 549,75
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IHAAS
|5,06
|27.711.024
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|181.314.520
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.578.196
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.595.818
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.119.895
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.672.663
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.293.751
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.119.876
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.755.398
|% -9,81
|
|CANTE
|12,98
|132.922.474
|% -9,55
|
|GARAN
|10,38
|4.455.526.114
|% 2,17
|
|THYAO
|15,57
|2.212.361.948
|% 0,52
|
|FROTO
|201,90
|1.352.419.347
|% 4,56
|
|SISE
|8,74
|1.284.256.162
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,89
|1.278.046.780
|% 2,12
|
|EKGYO
|1,98
|918.644.554
|% -2,46
|
|TSKB
|1,50
|644.268.348
|% 9,49
|
|YKBNK
|2,89
|1.278.046.780
|% 2,12
|
|GARAN
|10,38
|4.455.526.114
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|285.370.610
|% 4,81
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6925
|9,6987
|% 1,00
|
|Euro
|11,2272
|11,2309
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,2089
|13,2751
|% 1,33
|
|Frank
|10,5889
|10,6527
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5777
|2,5906
|% 0,99
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-26,76
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,52
|82,52
|-2,20
|