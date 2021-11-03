***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974545
BIST
17:471.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,67
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.543
En Düşük
1.492
17:479,7067
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1043
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:4711,2415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1182
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
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11,4078
En Düşük
11,1061
17:47549,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,52
|Açılış
|: 549,53
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,27
BIST En Aktif Hisseler17:47
|IHAAS
|5,06
|27.694.989
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.564.058
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.251.979
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.279.631
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.109.841
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.582.283
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.277.563
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.022.065
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.739.969
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|120.561.475
|% -9,41
|
|GARAN
|10,32
|4.276.642.857
|% 1,57
|
|THYAO
|15,58
|2.143.534.197
|% 0,58
|
|FROTO
|200,40
|1.310.317.351
|% 3,78
|
|SISE
|8,75
|1.241.813.865
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,87
|1.229.496.002
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,98
|883.773.793
|% -2,46
|
|YKBNK
|2,87
|1.229.496.002
|% 1,41
|
|TSKB
|1,48
|599.807.360
|% 8,03
|
|GARAN
|10,32
|4.276.642.857
|% 1,57
|
|TSPOR
|5,11
|1.086.861.223
|% -4,84
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6991
|9,7067
|% 1,09
|
|Euro
|11,2347
|11,2415
|% 1,06
|
|Sterlin
|13,2008
|13,2670
|% 1,27
|
|Frank
|10,5882
|10,6520
|% 1,25
|
|Riyal
|2,5776
|2,5905
|% 0,99
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-24,68
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|-2,06
|