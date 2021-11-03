***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974491
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
0
En Düşük
0
18:059,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0582
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
18:0511,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0474
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05552,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,17
|Açılış
|: 552,67
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6839
|9,6883
|% 0,49
|
|Euro
|11,2346
|11,2482
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,2232
|13,2895
|% 0,53
|
|Frank
|10,5913
|10,6551
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5801
|2,5930
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|2,67
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,64
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,03
|
|B. Petrol
|81,50
|81,50
|-0,49
|