GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 0,00
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|9,6926
|9,6992
|% 0,61
|Euro
|11,2368
|11,2467
|% 0,41
|Sterlin
|13,2077
|13,2739
|% 0,42
|Frank
|10,5777
|10,6414
|% 0,45
|Riyal
|2,5779
|2,5908
|% 0,63
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|3,03
|Altın Gr.
|554
|554
|5,13
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,03
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,04
|B. Petrol
|81,37
|81,37
|-0,62
Seans Raporu 18:05
- 17:59FROTO Yüzde 4.09 oranında artışla 201.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 613, 947 adet işlem
- 17:58RODRG Yüzde 9.95 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 096 adet işlem
- 17:56GOZDE Yüzde 4.87 oranında artışla 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 377, 725 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.58 ) 1, 661
- 17:55 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, YKBNK