***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açık)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974511
BIST
10:241.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,66
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.571
En Düşük
1.562
10:249,6879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
10:2411,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0288
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
10:24553,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,97
|Açılış
|: 553,45
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler10:23
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|CLEBI
|186,50
|29.355.016
|% 8,75
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|ZRGYO
|2,39
|41.028.406
|% 8,14
|
|PRKAB
|26,70
|32.045.912
|% 8,10
|
|BASGZ
|28,04
|1.045.640
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|16.450.288
|% -9,95
|
|CANTE
|12,38
|6.729.282
|% -4,77
|
|BIOEN
|21,66
|5.644.567
|% -3,30
|
|RODRG
|15,50
|792.946
|% -3,25
|
|THYAO
|16,69
|815.522.063
|% 7,12
|
|GARAN
|10,55
|338.950.892
|% 1,64
|
|TSKB
|1,60
|207.621.416
|% 6,67
|
|YKBNK
|2,93
|177.543.925
|% 1,74
|
|KRDMD
|7,31
|170.958.785
|% 0,83
|
|TSKB
|1,60
|207.621.416
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,11
|79.955.457
|% 1,83
|
|YKBNK
|2,93
|177.543.925
|% 1,74
|
|THYAO
|16,69
|815.522.063
|% 7,12
|
|GARAN
|10,55
|338.950.892
|% 1,64
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6842
|9,6909
|% 0,52
|
|Euro
|11,2208
|11,2284
|% 0,25
|
|Sterlin
|13,2104
|13,2766
|% 0,44
|
|Frank
|10,5767
|10,6404
|% 0,44
|
|Riyal
|2,5775
|2,5904
|% 0,61
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|4,05
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,05
|
|B. Petrol
|81,88
|81,88
|-0,11
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:38ERBOS
Yüzde 5.19 oranında artışla 142.00 lira fiyatla işlem gören hissede 602, 100 adet işlem
-
10:37ZRGYO
Yüzde 8.14 oranında artışla 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 191, 045 adet işlem
-
10:36XU100
Endeks 1, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 3, 706.00 milyon TL de
-
10:36PRKAB
Yüzde 8.18 oranında artışla 26.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 871 adet işlem
-
10:35TAVHL
Yüzde 4.71 oranında artışla 28.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 354, 490 adet işlem