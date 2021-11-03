***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974514
BIST
12:481.570
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|: 548,49
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554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler12:48
|PRKAB
|27,16
|94.632.529
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.414.349
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|ADESE
|1,25
|52.301.865
|% 9,65
|
|CLEBI
|187,10
|135.164.090
|% 9,10
|
|BASGZ
|28,04
|8.944.339
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.030.476
|% -9,95
|
|CANTE
|12,10
|62.486.469
|% -6,92
|
|FRIGO
|2,61
|12.863.343
|% -6,45
|
|DGKLB
|2,35
|101.732.853
|% -6,37
|
|THYAO
|16,76
|1.876.515.453
|% 7,57
|
|GARAN
|10,48
|1.211.964.209
|% 0,96
|
|TSKB
|1,51
|431.085.259
|% 0,67
|
|KRDMD
|7,30
|362.617.121
|% 0,69
|
|ISCTR
|6,02
|342.161.840
|% 1,01
|
|TSKB
|1,51
|431.085.259
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,09
|153.465.988
|% 0,00
|
|GARAN
|10,48
|1.211.964.209
|% 0,96
|
|GLYHO
|1,95
|209.091.284
|% 8,33
|
|THYAO
|16,76
|1.876.515.453
|% 7,57
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6907
|9,6957
|% 0,57
|
|Euro
|11,2078
|11,2131
|% 0,11
|
|Sterlin
|13,1684
|13,2344
|% 0,12
|
|Frank
|10,5785
|10,6422
|% 0,46
|
|Riyal
|2,5762
|2,5891
|% 0,56
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,94
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.645
|3.736
|17,94
|
|Yarım
|1.762
|1.807
|8,68
|
|Çeyrek
|884
|904
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,06
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|0,93
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